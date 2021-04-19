Что такое Суперлига, ради которой ТОП-клубы бросили Лигу чемпионов

Сегодня было объявлено о создании Суперлиги Европы. Турнир среди элитных клубов континента призван заменить еврокубки. Давайте разберемся, что он будет из себя представлять.
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Кто будет участвовать в турнире
В Суперлиге будут принимать участие 20 клубов. 15 клубов-основателей станут неприкасаемыми, а еще пять клубов будут квалифицироваться ежегодно по итогам выступления в предыдущем сезоне. В число основателей уже вошли Милан, Арсенал, Атлетико, Челси, Барселона, Интер, Ювентус, Ливерпуль, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Реал и Тоттенхем. Оставшаяся тройка определится в ближайшее время. Ожидается, что это будет Бавария, Лейпциг и Порту.
Зинченко и "Манчестер Сити" / Фото: Reuters
Какой формат турнира
Команды будут разделены на две группы по 10 команд и на групповом этапе проведут матчи друг против друга дома и на выезде. Далее три лучших команды в каждой группе автоматически проходят в четвертьфинал, а команды, занявшие четвертое и пятое места, сразятся в плей-офф за оставшиеся места в 1/4 финала. Путевки в финал будут разыгрываться по итогам одного матча на нейтральном поле.
Фото: REUTERS/Rafael Marchante
Когда будут проходить матчи
Поединки Суперлиги будут проходить посреди недели, что не помешает командам соревноваться во внутренних чемпионатах. Тем не менее, такой календарь исключает участие этих клубов в еврокубках. Хотя и сам УЕФА против такого совмещения и уже пригрозил основателям дисквалификацией.
"Бавария" – с Кубком ЛЧ / Фото: Reuters
Когда пройдет турнир
Точных дат еще нет, но на официальном сайте Суперлиги утверждается, что турнир стартует в августе, а финал запланирован на май. Таким образом, календарь турнира по своим срокам напоминает розыгрыши традиционных еврокубков.
Фото: REUTERS/Anton Vaganov
Что получат участники Суперлиги
Основатели лиги обещают, что турнир обеспечит значительно больший экономический рост и поддержку европейскому футболу благодаря обязательству не ограничивать выплаты солидарности, которые будут расти вместе с доходами лиги. При этом, утверждается, что эти выплаты солидарности будут значительно выше, чем сейчас в еврокубках и превысят 10 миллиардов евро.
Фото: REUTERS/Susana Vera
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