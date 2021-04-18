УЕФА идет войной против создателей Суперлиги: иски на миллиарды и отстранение из еврокубков

Создатели Европейской Суперлиги могут дорого поплатиться за свои идеи. УЕФА готовит свой ответ желающим отколоться от привычной системы европейского футбола

УЕФА вместе с лигами и федерациями со всей Европы работает над судебным иском в 50-60 миллиардов долларов против команд, которые хотят создать Европейскую Суперлигу. Также рассматривается вариант с дисквалификацией клубов, кто выступает за создание элитной закрытой лиги. Ранее еще и боссы мирового футбола выступили с жестким заявлением.

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На данный момент под участием в элитной закрытой лиге подписались 11 клубов: это Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Арсенал, Тоттенхэм, Челси, Реал, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан. Сообщалось, что стриминговый сервис DAZN готов был заплатить 3,5 миллиарда долларов за трансляцию турнира, но позже руководство сервиса опровергло слухи.

В то же время Бавария и Пари Сен-Жермен выступают против создания Суперлиги, а Манчестер Сити пока колеблется с выбором, сообщает a Gazzetta dello Sport.

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