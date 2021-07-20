Что случилось? Шесть игроков Динамо оказались не нужны Луческу

На краткосрочный сбор в Австрии главный тренер Динамо не взял Владислава Супрягу, Бенито и еще четверых футболистов, чьи имена не называются

Владислав Супряга / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Мирча Луческу не рассчитывает на шестерых игроков, проходивших межсезонную подготовку в Швейцарии, сообщает Meta-ratings. По информации источника, речь идет о форварде бело-синих Владиславе Супряге, нигерийце Бенито, а имена остальных игроков пока не сообщаются.

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Бенито / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

В спарринге против испанского Атлетика из Бильбао, который завершился минимальным поражением 0:1, Супряга и Бенито не принимали участия.

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Как сообщалось ранее, Супряга может переехать в Серию А и стать игроком Дженоа, но в переговорах клубов наступила пауза. Атакующий полузащитник Бенито минувший сезон провел в аренде в Олимпике и, скорее всего, ему будут подыскивать новый клуб.

Форвард Динамо Илья Шкурин / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Накануне в Киев на медосмотр прибыл венесуэльский нападающий Эрик Рамирес из словацкого ДАКа, с которым Динамо собирается подписать контракт. Также киевляне взяли в аренду белорусского форварда Илью Шкурина из московского ЦСКА.

Следующий сбор команда Луческу проведет в Австрии, куда отправится 21 июля. Там киевляне сыграют спарринги с Унионом (23 июля) и Вильярреалом (26 июля).