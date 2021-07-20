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В Динамо легче, чем в сборной Украины: Караваев сравнил сбор Шевченко и Луческу

Елена Павлова Елена Павлова
20 июля, 17:44
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Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев за 10 дней отпуска успел перезагрузиться после Евро-2020, но сохранить форму
Александр Караваев на сборе Динамо
Александр Караваев на сборе Динамо / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Полузащитник Динамо и сборной Украины Александр Караваев уже присоединился в коллективу Мирчи Луческу после отпуска и рассказал, чем сборы в клубе отличаются от национальной команды. Ранее трое украинцев попали в число худших игроков Евро-2020.

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"В сборной у нас шла подготовка к официальным играм. Да, в первую неделю там была функциональная подготовка, но когда начались матчи, мы работали уже в облегченном режиме и готовились к играм. А в Динамо все сборы – для функциональной подготовки, даже игры мы проводим под нагрузками. Поэтому здесь на сборах, конечно же, тяжелее", – цитирует Караваева Динамо

Мирча Луческу ждет сборников и Александра Караваева пораньше
Мирча Луческу ждет сборников и Александра Караваева пораньше / Фото: Reuters

Напомним, что в составе сборной Украины Караваев добрался до четвертьфинала Евро-2020, где команда Андрея Шевченко проиграла Англии 0:4.

"После сборной хотелось отдохнуть – и Мистер предоставил нам эту возможность. 10 дней отпуска – это как раз такой период, за который ты не успеешь растерять физические кондиции. Но главное было перезагрузиться эмоционально, развеяться, побыть с семьей. Полностью сфокусироваться на отдыхе и забыть о футболе на эти 10 дней"

Караваев рассказал, что после приезда в команду Мистер сразу же сказал, что после двухмесячного пребывания в сборной, где другие требования, нужно перестраиваться на работу в клубе: "Конечно, есть мышечная усталость, ведь это сборы и мы работаем под нагрузками. Уверен, что через неделю будем готовы уже на сто процентов".

Ранее умер еще один администратор Динамо, работавший с Лобановским.

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