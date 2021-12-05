Что случилось с Меркушиной? Украина провалила женскую эстафету

Женскую эстафетную гонку на Кубке мира выиграла Франция / Фото: Reuters
Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде состоялась женская эстафетная гонка. Сборная Украины выступала в боевом составе, в котором завоевала бронзу на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.
На первом этапе украинка Анастасия Меркушина хорошо отстрелялась, но провально пробежала дистанцию. При передаче эстафеты, отставание украинки от лидера было ужасающим – 19-е место и почти полторы минуты.
Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк старались изо всех сил исправить ситуацию, но в итоге только десятое место у наших биатлонисток.
Победу праздновали француженки, которые лучше всех отстрелялись на всех этапах.
На втором месте финишировали белорусские биатлонистки. Ожесточенная борьба развернулась за бронзу между Швецией и Норвегией, где в итоге удача была на стороне шведок.
Эстафета. Женщины
- 1. Франция (0+4) 1:10:30,3
- 2. Беларусь (0+6) +57,9
- 3. Швеция (2+11) +1:09,6
- 4. Норвегия (1+7) +1:09,8
- 5. Германия (0+4) +1:26,8
- 6. Италия (1+10) +2:58,3
- ...
- 10. Украина (0+11) +4:17,7
Напомним, что в первой гонке на Кубке мира необъяснимое творилось с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.