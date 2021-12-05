Что случилось с Меркушиной? Украина провалила женскую эстафету

Женскую эстафетную гонку на Кубке мира выиграла Франция / Фото: Reuters

Сегодня, 5 декабря, в Эстерсунде состоялась женская эстафетная гонка. Сборная Украины выступала в боевом составе, в котором завоевала бронзу на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

На первом этапе украинка Анастасия Меркушина хорошо отстрелялась, но провально пробежала дистанцию. При передаче эстафеты, отставание украинки от лидера было ужасающим – 19-е место и почти полторы минуты.

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Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк старались изо всех сил исправить ситуацию, но в итоге только десятое место у наших биатлонисток.

Победу праздновали француженки, которые лучше всех отстрелялись на всех этапах.

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На втором месте финишировали белорусские биатлонистки. Ожесточенная борьба развернулась за бронзу между Швецией и Норвегией, где в итоге удача была на стороне шведок.

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Эстафета. Женщины

1. Франция (0+4) 1:10:30,3

2. Беларусь (0+6) +57,9

3. Швеция (2+11) +1:09,6

4. Норвегия (1+7) +1:09,8

5. Германия (0+4) +1:26,8

6. Италия (1+10) +2:58,3

...

10. Украина (0+11) +4:17,7

Напомним, что в первой гонке на Кубке мира необъяснимое творилось с украинской биатлонисткой Анастасией Меркушиной – ее трусило, и она не могла дышать.