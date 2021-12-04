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Заря --
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Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
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Интер --
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Манчестер Сити --
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Порту --
Атлетико --
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Бешикташ --
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Динамо --
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Манчестер Юнайтед --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Без сестер Семеренко. Тренеры назвали состав на женскую эстафету

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
4 декабря, 22:50
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Украину представят биатлонистки, которые в этом году выиграли бронзу на чемпионате мира
Юлия Джима
Юлия Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

5 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская эстафета.

Читайте также: "Ужасная гонка! Попрошу снять меня с последнего этапа эстафеты": Пидгрушная скривилась в прямом эфире

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Главный тренер украинской сборной Урош Велепец решил не задействовать сестер Семеренко в командой гонке.

Нашу сборную представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Елена Пидгрушная
Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

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Интересно, что этим же составом украинки выиграли бронзовые награды на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

Отметим, что Елена Билосюк больше известна под девичьей фамилией Пидгрушная, под которой выступала до нынешнего сезона.

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Что касается Дарьи Блашко, то она на прошлой неделе выиграла две бронзовые медали в спринтерских гонках на этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU
Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU / Фото: IBU

Женская эстафета в Эстерсунде начнется в 13:35 по Киеву.

Смотрите расписание гонок второго этапа Кубка мира.

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Команда
И
Г
О
1
Шахтер
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Днепр-1
16
29:16
34
4
Заря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Александрия
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металлист 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львов
17
13:29
16
13
Черноморец
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Ингулец
15
11:26
10
16
Мариуполь
16
18:38
7
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