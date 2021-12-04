Без сестер Семеренко. Тренеры назвали состав на женскую эстафету

Украину представят биатлонистки, которые в этом году выиграли бронзу на чемпионате мира

Юлия Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

5 декабря на втором этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоится женская эстафета.

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Главный тренер украинской сборной Урош Велепец решил не задействовать сестер Семеренко в командой гонке.

Нашу сборную представят Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Билосюк.

Елена Пидгрушная / Фото: Getty Images

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Интересно, что этим же составом украинки выиграли бронзовые награды на чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке.

Отметим, что Елена Билосюк больше известна под девичьей фамилией Пидгрушная, под которой выступала до нынешнего сезона.

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Что касается Дарьи Блашко, то она на прошлой неделе выиграла две бронзовые медали в спринтерских гонках на этапе Кубка IBU в шведском Идре.

Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU / Фото: IBU

Женская эстафета в Эстерсунде начнется в 13:35 по Киеву.

Смотрите расписание гонок второго этапа Кубка мира.