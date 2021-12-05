Що трапилося з Меркушиною? Україна провалила жіночу естафету

Жіночу естафетну гонку на Кубку світу виграла Франція / Фото: Reuters

Сьогодні, 5 грудня, в Естерсунді відбулися жіночі естафетні гонки. Збірна України виступала у бойовому складі, у якому виборола бронзу на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці

На першому етапі українка Анастасія Меркушина добре відстрілялася, але провально пробігла дистанцію. При передачі естафети, відставання українки від лідера було жахливим – 19-те місце та майже півтори хвилини.

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Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк намагалися щосили виправити ситуацію, але у підсумку лише десяте місце у наших біатлоністок.

Перемогу святкували француженки, які найкраще відстрілялися на всіх етапах.

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На другому місці фінішували білоруські біатлоністки. Запекла боротьба розгорнулася за бронзу між Швецією та Норвегією, де в результаті удача була на боці шведок.

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Естафета. Жінки

1. Франція (0+4) 1:10:30,3

2. Білорусь (0+6)+57,9

3. Швеція (2+11) +1:09,6

4. Норвегія (1+7) +1:09,8

5. Німеччина (0+4) +1:26,8

6. Італія (1+10) +2:58,3

...

10. Україна (0+11) +4:17,7

Нагадаємо, що у першій гонці на Кубку світу незрозуміле творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.