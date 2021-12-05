5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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Наполі --
Аталанта --
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Дженоа --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Динамо --
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Що трапилося з Меркушиною? Україна провалила жіночу естафету

Сергій Шаховець
5 грудня, 15:06
Українська четвірка невдало виступила у естафетній гонці Кубка світу в Естерсунді і посіла 10-е місце

Жіночу естафетну гонку на Кубку світу виграла Франція / Фото: Reuters

Сьогодні, 5 грудня, в Естерсунді відбулися жіночі естафетні гонки. Збірна України виступала у бойовому складі, у якому виборола бронзу на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці

На першому етапі українка Анастасія Меркушина добре відстрілялася, але провально пробігла дистанцію. При передачі естафети, відставання українки від лідера було жахливим – 19-те місце та майже півтори хвилини.

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Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк намагалися щосили виправити ситуацію, але у підсумку лише десяте місце у наших біатлоністок.

Перемогу святкували француженки, які найкраще відстрілялися на всіх етапах.

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На другому місці фінішували білоруські біатлоністки. Запекла боротьба розгорнулася за бронзу між Швецією та Норвегією, де в результаті удача була на боці шведок.

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Естафета. Жінки

  • 1. Франція (0+4) 1:10:30,3
  • 2. Білорусь (0+6)+57,9
  • 3. Швеція (2+11) +1:09,6
  • 4. Норвегія (1+7) +1:09,8
  • 5. Німеччина (0+4) +1:26,8
  • 6. Італія (1+10) +2:58,3
  • ...
  • 10. Україна (0+11) +4:17,7

Нагадаємо, що у першій гонці на Кубку світу незрозуміле творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.