Що трапилося з Меркушиною? Україна провалила жіночу естафету

Жіночу естафетну гонку на Кубку світу виграла Франція / Фото: Reuters
Сьогодні, 5 грудня, в Естерсунді відбулися жіночі естафетні гонки. Збірна України виступала у бойовому складі, у якому виборола бронзу на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці
На першому етапі українка Анастасія Меркушина добре відстрілялася, але провально пробігла дистанцію. При передачі естафети, відставання українки від лідера було жахливим – 19-те місце та майже півтори хвилини.
Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк намагалися щосили виправити ситуацію, але у підсумку лише десяте місце у наших біатлоністок.
Перемогу святкували француженки, які найкраще відстрілялися на всіх етапах.
На другому місці фінішували білоруські біатлоністки. Запекла боротьба розгорнулася за бронзу між Швецією та Норвегією, де в результаті удача була на боці шведок.
Естафета. Жінки
- 1. Франція (0+4) 1:10:30,3
- 2. Білорусь (0+6)+57,9
- 3. Швеція (2+11) +1:09,6
- 4. Норвегія (1+7) +1:09,8
- 5. Німеччина (0+4) +1:26,8
- 6. Італія (1+10) +2:58,3
- ...
- 10. Україна (0+11) +4:17,7
Нагадаємо, що у першій гонці на Кубку світу незрозуміле творилося з українською біатлоністкою Анастасією Меркушиною – її трусило, і вона не могла дихати.