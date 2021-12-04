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Чорноморець --
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Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
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11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
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Ліверпуль --
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Порту --
Атлетіко --
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
Челсі --
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Бенфіка --
Динамо --
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СЬОГОДНІ Спорт Новини біатлону

Без сестер Семеренко. Тренери назвали склад на жіночу естафету

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
4 грудня, 22:50
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Україну представлять біатлоністки, які цього року виграли бронзу на чемпіонаті світу
Юлія Джима
Юлія Джима / Фото: Kevin Voigt/DeFodi

5 грудня на другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбудеться жіноча естафета.

Читайте також: "Жахлива гонка! Попрошу зняти мене з останнього етапу естафети": Підгрушна скривилася у прямому ефірі

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Головний тренер української збірної Урош Велепець вирішив не задіювати сестер Семеренко у командній гонці.

Нашу збірну представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.

Олена Підгрушна
Олена Підгрушна / Фото: Getty Images

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Цікаво, що цим же складом українки виграли бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці.

Зазначимо, що Олена Білосюк більше відома під дівочим прізвищем Підгрушна, під якою виступала до нинішнього сезону.

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Що стосується Дар'ї Блашко, то вона минулого тижня виграла дві бронзові медалі у спринтерських гонках на етапі Кубка IBU у шведському Ідрі.

Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU
Дар'я Блашко виграла другу медаль на Кубку IBU / Фото: IBU

Жіноча естафета в Естерсунді розпочнеться о 13:35 за Києвом.

Дивіться розклад перегонів другого етапу Кубка світу.

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Г
О
1
Шахтар
17
47:9
44
2
Динамо
17
46:8
44
3
Дніпро-1
16
29:16
34
4
Зоря
16
35:18
32
5
Ворскла
17
29:17
32
6
Десна
16
18:22
24
7
Олександрія
16
15:14
23
8
Верес
17
14:19
22
9
Колос
17
12:22
21
10
Металіст 1925
17
16:27
19
11
Рух
16
15:20
17
12
Львів
17
13:29
16
13
Чорноморець
16
17:36
11
14
Минай
16
11:25
10
15
Інгулець
15
11:26
10
16
Маріуполь
16
18:38
7
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