Без сестер Семеренко. Тренери назвали склад на жіночу естафету

5 грудня на другому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбудеться жіноча естафета.
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Головний тренер української збірної Урош Велепець вирішив не задіювати сестер Семеренко у командній гонці.
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Нашу збірну представлять Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Дар'я Блашко та Олена Білосюк.
Цікаво, що цим же складом українки виграли бронзові нагороди на чемпіонаті світу-2021 у словенській Поклюці.
Зазначимо, що Олена Білосюк більше відома під дівочим прізвищем Підгрушна, під якою виступала до нинішнього сезону.
Що стосується Дар'ї Блашко, то вона минулого тижня виграла дві бронзові медалі у спринтерських гонках на етапі Кубка IBU у шведському Ідрі.
Жіноча естафета в Естерсунді розпочнеться о 13:35 за Києвом.
Дивіться розклад перегонів другого етапу Кубка світу.