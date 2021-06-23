Что сегодня нужно Украине, чтобы выйти в 1/8 Евро: все расклады

Самый реальный для нас вариант – победа Испании над Словакией в комбинации с непроигрышем шведов полякам. Топим против лучшего футболиста мира Роберта Левандовски

Шеве нужна победа Испании в комплексе с непроигрышем шведов / Фото: Reuters

В среду, 23 июня, решится, выйдет ли сборная Украины в 1/8 финала Евро-2020 – либо же чемпионат Европы для нее закончен.

После нашего поражения от Австрии 0:1, это уже целиком зависит от результатов других команд. Вашему вниманию – все варианты, при которых команда Шевченко попадет таки сегодня в плей-офф с третьего места.

Итак, готовьте валидол к 19:00. В это время начнутся матчи группы Е – Швеция – Польша в Санкт-Петербурге и Словакия – Испания в Севилье.

САМЫЙ РЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

ДЛЯ ВЫХОДА УКРАИНЫ В 1/8 ФИНАЛА

победа Испании над Словакией со счетом 1:0, 2:1, 3:2 (или любая победа испанцев с разницей в два мяча и более) ПЛЮС непроигрыш Швеции полякам, за которых играет лучший футболист мира-2020 Роберт Левандовски

ВАРИАНТ №2

• победа Словакии над Испанией с любым счетом и непроигрыш Швеции полякам

Если эти варианты не сработают, остаются еще две опции выхода Украины в плей-офф, но они крайне маловероятные.

В 22:00 в группе F играют Португалия – Франция в Будапеште и Германия – Венгрия в Мюнхене.

ВАРИАНТ №3 ДЛЯ УКРАИНЫ

победа Франции над Португалией с разницей в 3 мяча и больше и непроигрыш Германии Венгрии

ВАРИАНТ №4

победа Венгрии над Германией с разницей в 2 мяча и больше и любой выигрыш Франции у португальцев

НА КОГО МОЖЕМ ПОПАСТЬ В 1/8 ФИНАЛА

Если Украина пролезет в 1/8 финала, то на 99 процентов сыграет там с первой командой из группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша). Этот матч состоится во вторник, 29 июня, в Глазго. Один фантастический процент остается на попадание украинцев в плей-офф на первую команду группы F (Франция, Германия, Португалия, Венгрия).

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МЕЧТА ДНЯ ДЛЯ УКРАИНЫ СЕГОДНЯ

Она осуществится, если шведы удержат в своей группе первое место и станут соперниками Украины в 1/8 финала вместо итальянцев. Тогда перед Шевой, которого сейчас уже призывают к отставке, за поражение от Австрии еще снимем шляпу.

ТАБЛИЦА ТРЕТЬИХ МЕСТ НА СЕЙЧАС

Таблицы групп, играющих сегодня

Смотрите, как Украина проиграла Австрии 0:1