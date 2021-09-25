Что происходит: котировки на победу Усика падают в день боя

Энтони Джошуа - фаворит боя. Но шансы Александра Усика ближе к старту поединка увеличиваются / Фото: Reuters

Сегодня в Лондоне бой Усик – Джошуа: один из самых ожидаемый поединков в мире, а в Украине – и подавно!

В последний раз украинец боксировал за титул в супертяжелом весе четыре года назад – тогда Кличко проиграл как раз сегодняшнему сопернику Усика.

Кто фаворит

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Чемпион. Но котировка 1xbet на победу Энтони Джошуа со вчерашнего дня поднимается, а значит – его шансы экспертами понижены.

Как изменились коэффициенты на исход боя:

Пятница Суббота победа Джошуа 1.44 1.57 ничья 19.0 20.0 победа Усика 3.48 3.01

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Соответственно, так изменилась вероятность:

Пятница Суббота победа Джошуа 67% 62% ничья 5% 5% победа Усика 28% 33%

Такое изменение котировок не означает, что букмекерам стала известна какая-то инсайдерская информация о поединке.

Скорее всего, сегодня увеличивается объем ставок на победу украинского боксера, соответственно, алгоритмы букмекерских контор понижают соответсвующий коэффициент – и повышают противоположный.

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Промо боя Усик – Джошуа:

Сколько продлится бой

Наиболее вероятным аналитики считают завершение боя в 8 раунде – котировка на это 11.0. Также высокие шансы у соседних раундов – седьмого и девятого – котировки на 11.50.

Наименьшая вероятность завершения боя в первом, втором и последнем раундах.

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Джошуа vs Усик / Фото: Коллаж: Сегодня

Сколько ударов нанесут боксеры

Букмекеры прогнозируют, что Усик нанесет больше 100 (коэффициент 1.74), но меньше 110 ударов (на больше 110 котировки 2.58).

С вероятностью в 65% Джошуа нанесет больше ударов, чем Усик.

При этом аналитики считают, что количество ударов Джошуа также будет в коридоре 100-110.

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Instagram

Интересные ставки на бой

Довольно высокая вероятность (28%), что Усик хотя бы раз во время боя уберет руки за спину. Коэффициент – 3.34

Вероятность такого же поступка в исполнении Джошуа – всего 17% (коэффициент 5.60)

Примерно такая же вероятность, что один из трех судей по итогам боя посчитает, что была ничья (коэффициент 5.50)

Шансы Усика побувать в нокдауне, а затем выиграть бой по очкам оцениваются в 12% (коэффициент 7.00).

Энтони Джошуа vs Александр Усик / Фото: Reuters