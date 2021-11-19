Черноморец – Динамо: где и во сколько смотреть матч УПЛ

В пятницу, 19 ноября, пройдет первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В Киеве Черноморец играет с Динамо.

Команды договорились, что первую встречу в сезоне переносят из Одессы в Киев, а в следующем туре сыграют на берегу Черного моря.

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Когда начало

Поединок Премьер-лиги пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 19:30.

Где смотреть

Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо идет на нашему сайте.

Также в прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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Кто фаворит

В букмекерских конторах фавориты встречи киевляне. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.

Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.

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Турнирная таблица