19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
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Черноморец – Динамо: где и во сколько смотреть матч УПЛ

Любомир Луканюк
19 ноября, 14:03
Сегодня одесситы и киевляне достигнут экватора Премьер-лиги, команды закончат первый круг национального чемпионата

В пятницу, 19 ноября, пройдет первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В Киеве Черноморец играет с Динамо.

Команды договорились, что первую встречу в сезоне переносят из Одессы в Киев, а в следующем туре сыграют на берегу Черного моря.

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Когда начало

Поединок Премьер-лиги пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 19:30.

Где смотреть

Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо идет на нашему сайте.

Также в прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".

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Кто фаворит

В букмекерских конторах фавориты встречи киевляне. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.

Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.

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Турнирная таблица