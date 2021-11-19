Черноморец – Динамо: где и во сколько смотреть матч УПЛ

В пятницу, 19 ноября, пройдет первый матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу. В Киеве Черноморец играет с Динамо.
Команды договорились, что первую встречу в сезоне переносят из Одессы в Киев, а в следующем туре сыграют на берегу Черного моря.
Когда начало
Поединок Премьер-лиги пройдет на стадионе имени Валерия Лобановского и начнется в 19:30.
Где смотреть
Онлайн-трансляция матча Черноморец – Динамо идет на нашему сайте.
Также в прямой трансляции поединок можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1".
Кто фаворит
В букмекерских конторах фавориты встречи киевляне. Коэффициент на победу Динамо – 1.13, на победу Черноморца – 20.00, на ничью – 8.80.
Вероятность исхода: успех Черноморца – 5%, ничья – 11%, победа Динамо – 84%.