19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
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Чорноморець – Динамо: де і о котрій дивитися матч УПЛ

Любомир Луканюк
19 листопада, 14:03
Сьогодні одесити та кияни досягнуть екватора Прем'єр-ліги, команди закінчать перше коло національного чемпіонату

У п'ятницю, 19 листопада, відбудеться перший матч 15-го туру чемпіонату України з футболу. У Києві Чорноморець грає із Динамо.

Команди домовилися, що першу зустріч у сезоні переносять із Одеси до Києва, а в наступному турі зіграють на березі Чорного моря.

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Коли початок

Поєдинок Прем'єр-ліги пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 19:30.

Де дивитись

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо йде на нашому сайті.

Також у прямій трансляції поєдинок можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1".

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Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворити зустрічі кияни. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.

Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.

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Турнірна таблиця