Чорноморець – Динамо: де і о котрій дивитися матч УПЛ

У п'ятницю, 19 листопада, відбудеться перший матч 15-го туру чемпіонату України з футболу. У Києві Чорноморець грає із Динамо.

Команди домовилися, що першу зустріч у сезоні переносять із Одеси до Києва, а в наступному турі зіграють на березі Чорного моря.

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Коли початок

Поєдинок Прем'єр-ліги пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 19:30.

Де дивитись

Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо йде на нашому сайті.

Також у прямій трансляції поєдинок можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1".

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Хто фаворит

У букмекерських конторах фаворити зустрічі кияни. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.

Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.

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