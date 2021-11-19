Чорноморець – Динамо: де і о котрій дивитися матч УПЛ

У п'ятницю, 19 листопада, відбудеться перший матч 15-го туру чемпіонату України з футболу. У Києві Чорноморець грає із Динамо.
Команди домовилися, що першу зустріч у сезоні переносять із Одеси до Києва, а в наступному турі зіграють на березі Чорного моря.
Коли початок
Поєдинок Прем'єр-ліги пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського та розпочнеться о 19:30.
Де дивитись
Онлайн-трансляція матчу Чорноморець – Динамо йде на нашому сайті.
Також у прямій трансляції поєдинок можна буде переглянути на телеканалі "Футбол 1".
Хто фаворит
У букмекерських конторах фаворити зустрічі кияни. Коефіцієнт на перемогу Динамо – 1.13, на перемогу Чорноморця – 20.00, на нічию – 8.80.
Імовірність результату: успіх Чорноморця – 5%, нічия – 11%, перемога Динамо – 84%.