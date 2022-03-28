Чемпион мира возвращается на подиум: результат Гран-при Саудовской Аравии (видео)

Макс Ферстаппен - победитель Гран-при Саудовской Аравии / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

В Саудовской Аравии состоялся второй этап Формулы-1. Несмотря на обстрел Джидды, организаторы Формулы-1 решили не отменять гонку.

На старт Гран-при выехало 18 пилотов. Мик Шумахер, после аварии во время квалификации едва остался жив и отказался от участия в гонке.

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В напряженной борьбе на последних кругах действующий чемпион мира Макс Ферстаппен обошел Шарля Леклера из Феррари и выиграл первый этап в сезоне.

Третьим финишировал еще один пилот Феррари Сайнс.

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Льюис Хэмилтон, в свою очередь, не сумел достичь группы лидеров. В итоге британец занял 10-ю строчку. Гонка в Джидде стала для Хэмилтона 180-й в составе "серебряных стрел". Это абсолютный рекорд по числу гонок в составе одной команды.

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После двух этапов Формулы-1 лидирует Леклер, за ним Сайнс, третьим Ферстаппен.

Следующий этап Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 10 апреля.