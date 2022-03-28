Чемпіон світу повертається на подіум: результат Гран-прі Саудівської Аравії (відео)

Макс Ферстаппен – переможець Гран-прі Саудівської Аравії / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

У Саудівській Аравії відбувся другий етап Формули-1. Незважаючи на обстріл Джидди, організатори Формули-1 вирішили не скасовувати гонку.

На старт Гран-прі виїхало 18 пілотів. Мік Шумахер, після аварії під час кваліфікації ледь залишився живим і відмовився від участі у гонці.

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У напруженій боротьбі на останніх колах чинний чемпіон світу Макс Ферстаппен обійшов Шарля Леклера з Феррарі та виграв перший етап у сезоні.

Третім фінішував ще один пілот Феррарі Сайнс.

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Льюїс Гемілтон, у свою чергу, не зумів досягти групи лідерів. У результаті британець зайняв 10-й рядок. Гонка в Джідді стала для Гемілтона 180-ю у складі "срібних стріл". Це абсолютний рекорд за кількістю гонок у складі однієї команди.

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Після двох етапів Формули-1 лідирує Леклер, за ним Сайнс, третім Ферстаппен.

Наступний етап Формули-1 Гран-прі Австралії відбудеться 10 квітня.