Чемпион мира идет в президенты. Биатлонная война набирает оборотов

Пидручный готов стать президентом Федерации биатлона Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Биатлонные баталии в Украины продолжаются. После отмены отчетно-выборной конференции, которая должна была состояться 18 мая 2022 года, биатлонисты снова заговорили о неправомерных действиях действующего президента федерации Владимира Брынзака.

Дмитрий Пидручный / Фото: Facebook

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Более того, лидер мужской сборной Украины Дмитрий Пидручный заявил, что будет бороться за кресло руководителя Федерации биатлона Украины.

Пидручный обвинил Брынзака во лжи / Фото: Коллаж: Сегодня, Instagram

Кандидатуру чемпиона мира готова выставить одна из областных федераций, на предложение которой Пидручный уже согласился. О чем рассказал Спорту Тернопільщини.

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"Скажу откровенно – мне предлагали поучаствовать в выборах 2022 года. Буквально несколько дней назад я принял решение согласиться на выдвижение моей кандидатуры на эту должность. Сам я этого сделать не могу, поскольку только члены ФБУ, местные ячейки, представляют кандидатуру для рассмотрения на конференции. Общался на эту тему со многими спортсменами. Не все, но большинство меня поддерживают.

Конкретной задачи обязательно победить на выборах Пидручный не ставит. Он хочет справедливости и демократических выборов.

Вопрос даже не в том, выиграю я или нет. ФБУ – это не чья-то собственность, а общественная организация. Если какая-то областная федерация хочет выдвинуть условного Пидручного или любого другого кандидата, она имеет на это право. Все эти слова Владимира Михайловича о том, что он готов передать кому-то власть некорректны. По моему мнению, его обязанность как президента организовать демократические выборы, а кого выберут представители регионов, это уже другой вопрос."

Дмитрий Пидручный сейчас служит в рядах ВСУ. Параллельно активно противостоят лжи Владимира Брынзака, который первым делом после начала войны начал выгораживать натурализованных россиянок в нашей сборной.