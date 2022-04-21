Чемпіон світу йде у президенти. Біатлонна війна набирає обертів

Підручний готовий стати президентом Федерації біатлону України / Фото: Колаж: Сьогодні

Біатлонні баталії в Україні продовжуються. Після скасування звітно-виборчої конференції, яка мала відбутися 18 травня 2022 року, біатлоністи знову заговорили про неправомірні дії чинного президента федерації Володимира Бринзака.

Дмитро Підручний / Фото: Facebook

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Більш того, лідер чоловічої збірної України Дмитро Підручний заявив, що боротиметься за крісло керівника Федерації біатлону України.

Підручний звинуватив Бринзака у брехні / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Кандидатуру чемпіона світу готова виставити одна з обласних федерацій, на пропозицію якої Підручний уже погодився. Про що розповів Спорту Тернопільщини .

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"Скажу відверто – мені пропонували взяти участь у виборах 2022 року. Буквально Декілька днів тому я вирішив погодитися на висування моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки лише члени ФБУ, місцеві осередки представляють кандидатуру для розгляду на конференції. Спілкувався на цю тему із багатьма спортсменами. Не всі, але більшість мене підтримують."

Конкретного завдання обов'язково перемогти Підручний не ставить. Він хоче справедливості та демократичних виборів.

"Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, вона має на це право. Всі ці слова Володимира Михайловича (Бринзака) про те, що він готовий передати комусь владу – некоректні. На мою думку, його обов'язок як президента організувати демократичні вибори. А кого оберуть представники регіонів, це вже інше питання."

Дмитро Підручний зараз служить у лавах ЗСУ. Паралельно активно протистоять брехні Володимира Бринзака , який насамперед, після початку війни, почав вигороджувати натуралізованих росіянок у нашій збірній.