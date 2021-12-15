Чемпион Италии оставит безработным футболиста, пережившего остановку сердца на поле

Датский футболист Кристиан Эриксен / Фото: Reuters

Драматический эпизод случился в стартовом матче его команды против Финляндии. В первом тайме Эриксен потерял сознание и рухнул на газон. Позже стало известно, что он перенес сердечный приступ.

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Недавно Эриксен приступил к тренировкам в Дании, но пока неизвестно, будет ли он продолжать профессиональную карьеру, сообщает BBC.

Эриксена чудом спасли на Евро-2020

Однако точно известно, что он не сможет это сделать в Италии. По местным законам, футболистам запрещено выходить на поле с кардиовертер-дефибриллятором, который Эриксену установили летом.

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Кристиан Эриксен не сможет играть в Италии / Фото: Reuters

Кристиан Эриксен перешел в Интер в начале 2020 года из Тоттенхэма. Сумма трансфера составила 27 млн евро. В общей сложности он провел в Милане 60 матчей и забил 8 голов. Отметим, что контракт Эриксена с Интером действует до 2024 года.