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Чемпіон Італії залишить безробітним футболіста, який пережив зупинку серця на полі

Олександр Трикіша
15 грудня, 18:54
Італійський Інтер має намір найближчим часом розірвати контракт із данським півзахисником Крістіаном Еріксеном. Футболіст не грав відколи втратив свідомість під час матчу Євро-2020

Данський футболіст Крістіан Еріксен / Фото: Reuters

Драматичний епізод стався у стартовому матчі його команди проти Фінляндії. У першому таймі Еріксен знепритомнів і впав на газон. Пізніше стало відомо, що він переніс серцевий напад .

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Нещодавно Еріксен приступив до тренувань у Данії, але поки невідомо, чи продовжуватиме він професійну кар'єру, повідомляє BBC .

Еріксена дивом врятували на Євро-2020

Проте достеменно відомо, що він не зможе це зробити в Італії. За місцевими законами, футболістам заборонено виходити на поле з кардіовертер-дефібрилятором, який Еріксену встановили влітку.

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Крістіан Еріксен не зможе грати в Італії / Фото: Reuters

Крістіан Еріксен перейшов до Інтеру на початку 2020 року з Тоттенгема. Сума трансферу склала 27 млн. євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів. Відмітимо, що контракт Еріксена з Інтером діє до 2024 року.