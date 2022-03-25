Чемпион Европы за бортом! Италия второй раз подряд не выходит на ЧМ

Сборная Северной Македонии оставляет итальянцев за бортом ЧМ-2022 / Фото: Getty Images

В четверг прошли четыре поединка раунда плей-офф отбора на ЧМ-2022 в Европе. Одним из самых неинтересных матчей виделась дуэль Италии и Северной Македонии.

Действующий чемпион Европы выглядел явным фаворитом на фоне балканского середняка, который чудом только вышел на последний Евро и не без проблем оказался в стыках.

Реклама

Читайте также: Определился вероятный соперник Украины в финале плей-офф отбора на ЧМ-2022

Тяжело было представить, что лучшая команда Старого Света может пропустить чемпионат мира. Однако команда Роберто Манчини сумела преподнести неприятный сюрприз своим фанатам.

Поединок ничем не отличался от типичной встречи фаворита и андердога. "Скуадра Адзурра" нанесла более 30-ти ударов в сторону ворот соперника, но из них лишь пять летели в створ, где надежно играл Дмитриевски.

Реклама

Читайте также: Кто вышел на ЧМ-2022 и у кого еще есть шансы

Македонцы же редко переходили центр поля и ограничились минимумом ударов. Балканская команда уже готова была терпеть и овертаймы, однако судьба подарила им счастливый момент.

На 90+2 минуте матча Трайковски метрах в 30-ти ворот оказался с мячом в окружении четырех итальянских игроков. Форвард решил ударить не глядя на удачу и это застало Доннаруму врасплох. Мяч точно прилетел в нижний угол ворот, который Джиджи не успел прикрыть.

Реклама

Времени отыграться у Италии уже не оставалось. Таким образом, македонцам творят сенсацию и выходят в финал стыков на Португалию. А вот "Скуадра Адзурра" пропустит второй чемпионат мира подряд.

Напомним, что в 2018 году итальянцев на турнир не пустили шведы, однако спустя три года команда под руководством Манчини выиграла чемпионат Европы. Теперь же и сам Роберто испытал не себе позорные минуты провала.