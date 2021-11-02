2 ноября 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 ноября 19:45
Мальме 0
Челси 1
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
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Минай --
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Динамо --
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Челси после визита в Швецию стал ближе к плей-офф Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
2 ноября, 21:42
Лондонский клуб минимально обыграл в гостях Мальме благодаря голу Хакима Зиеша

Зиеш забил победный гол в матче / Фото: REUTERS

Сегодня стартовал четвертый тур Лиги чемпионов. В группе H встретились Мальме и Челси. Обе команды сохраняли шансы на евровесну.

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Поединок прошел при полном доминировании действующих победителей Лиги чемпионов. Но забить Челси удалось лишь однажды – после перерыва.

На 56-й минуте Хаким Зиеш замкнул передачу, отправив мяч в нижний угол ворот.

Мальме – Челси – 0:1
Гол: Зиеш (56)

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Лондонцы после победы сделали уверенный шаг в сторону плей-офф Лиги чемпионов. А вот Мальме, несмотря на ноль очков, сохраняет еще шансы пробиться в Лигу Европы.

Напомним, что сегодня в этой группе сыграют также Ювентус и Зенит.

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