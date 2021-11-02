2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 8’
Динамо 0
Барселона 0
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Челсі після візиту до Швеції став ближчим до плей-офф Ліги чемпіонів

Любомир Луканюк
2 листопада, 21:42
Лондонський клуб мінімально обіграв у гостях Мальме завдяки голу Хакіма Зієша

Зієш забив переможний голу у матчі / Фото: REUTERS

Сьогодні стартував четвертий тур Ліги чемпіонів. У групі H зустрілися Мальме та Челсі. Обидві команди зберігали шанси на євровесну.

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Поєдинок пройшов за повного домінування чинних переможців Ліги чемпіонів. Але забити Челсі вдалося лише одного разу – після перерви.

На 56-й хвилині Хакім Зієш замкнув передачу, відправивши м'яч у нижній кут воріт.

Мальме – Челсі – 0:1
Гол: Зієш (56)

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Лондонці після перемоги зробили впевнений крок у бік плей-офф Ліги чемпіонів. А ось Мальме, незважаючи на нуль очок, зберігає ще шанси пробитися до Ліги Європи.

Нагадаємо, що сьогодні у цій групі зіграють також Ювентус та Зеніт.

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