Чек получил, паспорт жду: украинский боксер продался России

Иван Редкач принял предложение России / Фото: Instagram

Ранее Редкач признался, что получил предложение от России сменить гражданство. Якобы ему предлагали за это 500 тысяч долларов.

А сейчас боксер сфотографировался с чеком, намекая на то, что принял предложение. "Чек получил, а вот паспорт жду", – подписал снимок Редкач.

В сториз Редкач разместил скриншот одной из статей, где писали о его смене гражданства и уточняли, кто вышел на него с таким предложением. Поверх он написал: @navalny.

Конечно, принимать всерьез слова Редкача не стоит. Скорее всего, боксер в очередной раз решил подшутить над своими фанатами.

Отметим, что недавно Редкач настроил против себя украинцев, заявив: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".