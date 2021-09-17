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Чек получил, паспорт жду: украинский боксер продался России

Андрей Трофимов
17 сентября, 09:35
Скандальный украинский боксер Иван Редкач зарабатывает популярность с помощью сомнительных сообщений в соцсетях. Боксер продолжает свою историю со сменой гражданства

Иван Редкач принял предложение России / Фото: Instagram

Ранее Редкач признался, что получил предложение от России сменить гражданство. Якобы ему предлагали за это 500 тысяч долларов.

А сейчас боксер сфотографировался с чеком, намекая на то, что принял предложение. "Чек получил, а вот паспорт жду", – подписал снимок Редкач.

В сториз Редкач разместил скриншот одной из статей, где писали о его смене гражданства и уточняли, кто вышел на него с таким предложением. Поверх он написал: @navalny.

Конечно, принимать всерьез слова Редкача не стоит. Скорее всего, боксер в очередной раз решил подшутить над своими фанатами.

Отметим, что недавно Редкач настроил против себя украинцев, заявив: "Люблю очень Украину, не люблю людей, которые живут там, без мечты и мотивации, без своего мнения, нищие в душе".

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