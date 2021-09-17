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Чек отримав, паспорт чекаю: український боксер продався Росії

Андрій Трофімов
17 вересня, 09:35
Скандальний український боксер Іван Редкач заробляє популярність за допомогою сумнівних повідомлень в соцмережах. Боксер продовжує свою історію зі зміною громадянства

Іван Редкач прийняв пропозицію Росії / Фото: Instagram

Раніше Редкач зізнався, що отримав пропозицію від Росії змінити громадянство. Нібито йому пропонували за це 500 тисяч доларів.

А зараз боксер сфотографувався з чеком, натякаючи на те, що пристав на пропозицію. "Чек отримав, а ось паспорт чекаю", – підписав знімок Редкач.

У сторіз Редкач розмістив скріншот однієї зі статей, де писали про його зміну громадянства і уточнювали, хто вийшов на нього з такою пропозицією. Поверх він написав: @navalny.

Звичайно, сприймати всерйоз слова Редкача не варто. Швидше за все, боксер в черговий раз вирішив пожартувати над своїми фанатами.

Відзначимо, що недавно Редкач налаштував проти себе українців, заявивши: "Люблю дуже Україну, не люблю людей, які живуть там, без мрії і мотивації, без своєї думки, "жебраки в душі".

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