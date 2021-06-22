Чехия – Англия: где смотреть матч Евро-2020

Болельщики сборной Англии на Евро-2020 / Фото: Reuters
Во вторник, 22 июня, на лондонском стадионе "Уэмбли" состоится матч третьего тура Евро-2020 в группе D Чехия – Англия. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Онлайн Чехия – Англия доступен на нашем сайте.
ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ
В прямом эфире матч Чехия – Англия во вторник, 22 июня, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.
ЧЕХИЯ – АНГЛИЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ
Аналитики FAVBET считают большим фаворитом матча Англию. На ее победу установлен коэффициент 1.56, на ничью – 3.75, на победу Чехии – 8.30. Наиболее вероятным счетом аналитики называют 1:0 в пользу англичан.
Чехия – Англия: прогноз комментатора на матч Евро-2020
Отметим, что обе команды уже вышли в плей-офф, но у Англии есть особенная мотивация. Если она возьмет сегодня три очка и выиграет группу, то останется на матч 1/8 финала в Лондоне.
Правда, в таком случае соперником англичан будет вторая команда группы F с Францией, Германией, Португалией и Венгрией. Так что, возможно, англичанам даже лучше было бы сегодня сыграть вничью и финишировать в своем квартете вторыми, чтобы в 1/8 финала попасть на второе место группы Е (Швеция, Словакия, Испания, Польша).
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