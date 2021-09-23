Бывший тренер Манчестера – во Второй лиге Украины. Кто этот смельчак?

Карлос Инарехос подписывает контракт. Фото ФК Карпаты Галич

Сегодня футболистам клуба Карпаты Галич был представлен новый главный тренер. Им стал 37-летний испанский специалист Карлос Инарехос.

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У него есть PRO-диплом УЄФА, степень психопедагогики и диплом магистра спортивной деятельности и здоровья. Карлос работал преподавателем в Федерации футбола Испании, директором академи "Китве Юнайтед" в Замбии, сообщает сайт Карпат.

В качестве тренера работал в испанских клубах – Аликанте (U-19), Мурсия, Артахонес, гибралтарском Манчестере, французском Мюлуз, кипрских командах Докса и Эрмис, а также в командах Аль-Гиляль (Саудовская Аравия), Аль-Агли (Катар), Аль-Шабаб (Саудовская Аравия).

"Моя футбольная философия – веселый футбол. Я хочу атаковать всегда. Футбол принадлежит болельщикам и я хочу, чтобы они наслаждались", – говорит Инарехос.

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После восьми матчей Второй лиги Карпаты набрали 13 очков и занимают восьмое место.