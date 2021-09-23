Колишній тренер Манчестера – у другій лізі чемпіонату України. Хто цей сміливець?

Карлос Інарехос підписує контракт. Фото ФК Карпати Галич

Сьогодні футболістам клубу Карпати Галич був представлений новий головний тренер. Ним став 37-річний іспанський фахівець Карлос Інарехос.

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У нього є PRO-диплом УЄФА, ступінь психопедагогіки і диплом магістра спортивної діяльності і здоров'я. Карлос працював викладачем у Федерації футболу Іспанії, директором академії "Кітве Юнайтед" у Замбії, повідомляє сайт Карпат.

В якості тренера працював в іспанських клубах – Аліканте (U-19), Мурсія, Артахонес, гібралтарському Манчестері, французькому Мюлуз, кіпрських командах Докса і Ерміс, а також в командах Аль-Гіляль (Саудівська Аравія), Аль-Аглі (Катар), Аль-Шабаб (Саудівська Аравія).

"Моя футбольна філософія – веселий футбол. Я хочу атакувати завжди. Футбол належить уболівальникам і я хочу, щоб вони насолоджувалися", – говорить Інарехос.

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Після восьми матчів Другої ліги Карпати набрали 13 очок і посідають восьме місце.