24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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Колишній тренер Манчестера – у другій лізі чемпіонату України. Хто цей сміливець?

Любомир Луканюк
23 вересня, 20:43
Тепер в українському футболі буде весело. Саме такий стиль гри до душі новому головному тренеру клубу Карпати Галич іспанцеві Карлосу Інарехосу

Карлос Інарехос підписує контракт. Фото ФК Карпати Галич

Сьогодні футболістам клубу Карпати Галич був представлений новий головний тренер. Ним став 37-річний іспанський фахівець Карлос Інарехос.

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У нього є PRO-диплом УЄФА, ступінь психопедагогіки і диплом магістра спортивної діяльності і здоров'я. Карлос працював викладачем у Федерації футболу Іспанії, директором академії "Кітве Юнайтед" у Замбії, повідомляє сайт Карпат.

В якості тренера працював в іспанських клубах – Аліканте (U-19), Мурсія, Артахонес, гібралтарському Манчестері, французькому Мюлуз, кіпрських командах Докса і Ерміс, а також в командах Аль-Гіляль (Саудівська Аравія), Аль-Аглі (Катар), Аль-Шабаб (Саудівська Аравія).

"Моя футбольна філософія – веселий футбол. Я хочу атакувати завжди. Футбол належить уболівальникам і я хочу, щоб вони насолоджувалися", – говорить Інарехос.

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Після восьми матчів Другої ліги Карпати набрали 13 очок і посідають восьме місце.

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