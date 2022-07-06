Бывший одноклубник Тимощука поможет Динамо с подготовкой к Лиге чемпионов

Марк ван Боммель и его Антверпен сыграют спарринг с Динамо

Киевское Динамо продолжает готовиться к новому футбольному сезону. Столичный клуб проводит сборы в Швейцарии и уже провел четыре благотворительных поединка.

Таким образом подопечные Луческу готовятся к битве в ЛЧ с Фенербахче 20 июля. Сегодня же стал известен последний соперник киевлян перед решающими играми в еврокубках.

Реклама

Официальный сайт бельгийского Антверпена сообщает, что команда проведет спарринг с Динамо в рамках благотворительного тура Match for Peace. Встреча пройдет 15 июля в Бельгии. Начало – в 21:00 по киевскому времени.

В прошлом сезоне Антверпен занял 4-е место в чемпионате Бельгии, что позволило команде квалифицироваться в Лигу Конференций. Нынче командой управляет легендарный экс-игрок сборной Нидерландов и Баварии Марк ван Боммель. В мюнхенском клубе хавбек пересекался с Анатолием Тимощуком.

Реклама

Читайте также: Золотому таланту Динамо указали на дверь

Напомним, что Динамо на сборах уже уступило Лозанне, обыграло Сьон, а также сыграло вничью с Ивердонои и Янг Бойзом. Также 9 июля "бело-синие" сразятся с Люцерном, а на 12 июля у команды запланировано для спарринга с Лионом.