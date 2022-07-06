Колишній одноклубник Тимощука допоможе Динамо з підготовкою до Ліги чемпіонів

Марк ван Боммель та його Антверпен зіграють спаринг з Динамо

Київське Динамо продовжує готуватися до нового футбольного сезону. Столичний клуб проводить збори у Швейцарії і вже провів чотири благодійні поєдинки.

Таким чином підопічні Луческу готуються до битви в ЛЧ з Фенербахче 20 липня. Сьогодні ж став відомим останній суперник киян перед вирішальними іграми в єврокубках.

Реклама

Офіційний сайт бельгійського Антверпена повідомляє, що команда проведе спаринг з Динамо в рамках благодійного туру Match for Peace. Зустріч відбудеться 15 липня у Бельгії. Початок – о 21:00 за київським часом.

Минулого сезону Антверпен посів 4-те місце у чемпіонаті Бельгії, що дозволило команді кваліфікуватися до Ліги Конференцій. Нині командою управляє легендарний ексгравець збірної Нідерландів та Баварії Марк ван Боммель. У мюнхенському клубі хавбек перетинався з Анатолієм Тимощуком.

Реклама

Читайте також: Золотому таланту Динамо вказали на двері

Нагадаємо, що Динамо на зборах вже поступилося Лозанні, обіграло Сьон, а також зіграло внічию з Івердоном та Янг Бойзом. Також 9 липня "біло-сині" змагатимуться з Люцерном, а на 12 липня у команди заплановано для спаринги з Ліоном.