Был без сознания 5 минут: жуткий нокаут в MMA

Боец был без сознания 5 минут
На турнире Road to WWFC в Молдове, местный боец Денис Кирнац эффектно нокаутировал своего соотечественника Владислава Мастака, но заставил понервничать организаторов шоу.
Уже в первом раунде бойцы сошлись в близком бою. Кирнац коленом пробил в челюсть Мастаку и тот рухнул на канвас, несмотря на то, что его голову защищал специальный шлем. Более того, удар был настолько сильный что Владислав потерял сознание и не мог прийти в себя в течение пяти минут.
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