Буряк рассказал Динамо, как обыграть Барселону

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters
Барселона приехала в Киев без Пике, Агуэро и уволенного Кумана. Это может помочь Динамо добыть первую в нынешней Лиге чемпионов победу. Онлайн Динамо – Барселона доступен на нашем сайте.
Динамо – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов
"Следует помнить: не бьешь по воротам соперника – не выигрываешь! – советует киевлянам обладатель Кубка кубков и Суперкубка-1975 Леонид Буряк. – Трудно угадать результат, но, считаю, что эта Барселона по зубам Динамо. Я хотел бы сейчас уснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не поделаешь".
"Шапаренко демонстрирует качественный футбол. Кроме того, вся оборона Динамо играет хорошо. Но то, что для чемпионата Украины нормально, в еврокубках – не очень помогает. Поэтому придется перестроиться на другие скорости, тактику, технику в исполнении оппонентов", – приводит слова Леонида Буряка Zbirna.com.
"В футболе нет ничего невозможного", – подытожил Буряк.
Напомним, в нынешней Лиге чемпионов Динамо и Шахтер на двоих не забили пока ни одного мяча.
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