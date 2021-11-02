Буряк рассказал Динамо, как обыграть Барселону

Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters

Барселона приехала в Киев без Пике, Агуэро и уволенного Кумана. Это может помочь Динамо добыть первую в нынешней Лиге чемпионов победу. Онлайн Динамо – Барселона доступен на нашем сайте.

Динамо – Барселона: где смотреть матч Лиги чемпионов

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"Следует помнить: не бьешь по воротам соперника – не выигрываешь! – советует киевлянам обладатель Кубка кубков и Суперкубка-1975 Леонид Буряк. – Трудно угадать результат, но, считаю, что эта Барселона по зубам Динамо. Я хотел бы сейчас уснуть и проснуться в среду утром, узнав, что киевляне победили, но придется поволноваться во вторник, ничего не поделаешь".

Леонид Буряк / Фото: Официальный сайт ФК "Черноморец"

"Шапаренко демонстрирует качественный футбол. Кроме того, вся оборона Динамо играет хорошо. Но то, что для чемпионата Украины нормально, в еврокубках – не очень помогает. Поэтому придется перестроиться на другие скорости, тактику, технику в исполнении оппонентов", – приводит слова Леонида Буряка Zbirna.com.

Динамо vs Барселона / Фото: Reuters

"В футболе нет ничего невозможного", – подытожил Буряк.

Напомним, в нынешней Лиге чемпионов Динамо и Шахтер на двоих не забили пока ни одного мяча.

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