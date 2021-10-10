Букмекеры верят в успех чемпионов мира: расклады финала Лиги наций

Финал Лиги наций Испания vc Франция / Фото: UEFA.com

В воскресенье, 10 октября, на стадионе "Сан-Сиро" в Милане состоится финал Лиги наций: сборная Испании встретится с командой Франции. Решающий поединок начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за нашей онлайн-трансляцией матча Испания – Франция.

Реклама

Читайте также: Испания – Франция: во сколько и где смотреть финал Лиги наций

Что думают букмекеры

Аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего матча Францию: коэффициент на победу команды Дидье Дешама в основное время – 2.55, на ничью – 3.20, на победу Испании – 2.95.

В процентном соотношении вероятность победы следующая:

Реклама

Победа Испании – 32%

Ничья – 30%

Победа Франции – 38%

Традиционно, когда встречаются равные по силам соперники, аналитики не прогнозируют результативный матч. Самый популярный счет в матче: 1:1 с коэффициентом 6.30, 0:1 в пользу Франции – 7.20, 1:0 победа Испании – 7.80.

История противостояния

Сборные Испании и Франции провели между собой 41 матч. Баланс встреч команд:17 побед на счету Испании, 15 – у Франции, еще девять встреч завершились ничьей.

Последний матч сборные Испании и Франции сыграли четыре года назад, в 2017 году в товарищеском матче испанцы победили французов со счетом 2:0.

Реклама

Главный тренер чемпионов мира Дидье Дешам прежде четыре раза выводил свою команду против сборной Испании: 1 победа, 1 ничья и 2 поражения.

Для наставника испанцев Луиса Энрике встреча в финале Лиги наций станет первым свиданием с "синими".

Смотрите, как играли сборные Франции и Испании в финале чемпионата Европы-1984: