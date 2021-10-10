10 жовтня 21:45
Іспанія --
Франція --
12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Букмекери вірять в успіх чемпіонів світу: розклади фіналу Ліги націй

Сергій Шаховець
10 жовтня, 14:12
Аналітики вважають, що у Франції більше шансів виграти Лігу націй, але матч не обіцяє порадувати уболівальників великою кількістю голів

Фінал Ліги націй Іспанія vc Франція / Фото: UEFA.com

У неділю, 10 жовтня, на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані відбудеться фінал Ліги націй: збірна Іспанії зустрінеться з командою Франції. Вирішальний поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом. Слідкуйте за нашою онлайн-трансляцією матчу Іспанія – Франція.

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Що думають букмекери

Аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього матчу Францію: коефіцієнт на перемогу команди Дідьє Дешама в основний час – 2.55, на нічию – 3.20, на перемогу Іспанії – 2.95.

У процентному співвідношенні ймовірність перемоги наступна:

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  • Перемога Іспанії – 32%
  • Нічия – 30%
  • Перемога Франції – 38%

Традиційно, коли зустрічаються рівні за силою суперники, аналітики не прогнозують результативний матч. Найпопулярніший рахунок у матчі: 1:1 з коефіцієнтом 6.30, 0:1 на користь Франції – 7.20, 1:0 перемога Іспанії – 7.80.

Історія протистояння

Збірні Іспанії та Франції провели між собою 41 матч. Баланс зустрічей команд: 17 перемог на рахунку Іспанії, 15 – у Франції, ще дев'ять зустрічей завершилися нічиєю.

Останній матч збірні Іспанії та Франції зіграли чотири роки тому, у 2017 році в товариському матчі іспанці перемогли французів з рахунком 2:0.

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Головний тренер чемпіонів світу Дідьє Дешам раніше чотири рази виводив свою команду проти збірної Іспанії: 1 перемога, 1 нічия і 2 поразки.

Для наставника іспанців Луїса Енріке зустріч у фіналі Ліги націй стане першим побаченням з "синіми".

Дивіться як грали збірні Франції та Іспанії у фіналі чемпіонату Європи-1984:

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