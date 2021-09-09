Будут проблемы! Россияне боятся проиграть Украине на волейбольном Евро

Украина vs Россия - 11 сентября

Чемпион Европы по волейболу россиянин Дмитрий Фомин ждет проблемного для сборной РФ матча с Украиной в 1/8 финала чемпионата Европы-2021. Соперники встретятся в польском Гданьске 11 сентября.

"Со спортивной точки зрения, если взять всех наших игроков и спортсменов Украины, то мы сильнее. А вот как мы сыграем, сложно сказать, потому что команда Украины на сегодняшний день достаточно боеспособная и может дать нам бой. Польша ее победила, а вот с Сербией был натянутый матч – практически каждый сет на больше-меньше"

"Судя по тому, что наша команда сейчас еще не набрала форму, могут быть варианты. Если мы не выйдем не то, что на пик, а просто на свою форму, у нас в матче с украинцами могут быть проблемы", – приводит слова Фомина gazeta.ru

Сборная Украины по волейболу / Фото: CEV

При этом аналитики букмекерских контор считают сборную РФ большим фаворитом матча с Украиной. Коэффициенты на победу соперников – 1.10 vs 6.75, то есть вероятность выигрыша россиян оценивается в 86 процентов, украинцев – в 14 процентов.

Напомним, на Олимпиаде в Токио команда РФ заняла второе место. Сенсационно обыграв ее в финале, французы прямо на площадке исполнили канкан.