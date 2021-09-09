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18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
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Будуть проблеми! Росіяни бояться програти Україні на волейбольному Євро

Андрій Трофімов
9 вересня, 14:23
11 вересня в 1/8 фіналу чемпіонату Європи українські волейболісти зіграють з росіянами, яким аналітики пророкують легку перемогу. Але в самій РФ побоюються України

Україна vs Росія - 11 вересня

Чемпіон Європи з волейболу росіянин Дмитро Фомін чекає проблемного для збірної РФ матчу з Україною в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2021. Суперники зустрінуться в польському Гданську 11 вересня.

"Зі спортивної точки зору, якщо взяти всіх наших гравців і спортсменів України, то ми сильніші. А ось як ми зіграємо, складно сказати, тому що команда України наразі досить боєздатна і може дати нам бій. Польща її перемогла, а ось із Сербією був натягнутий матч – майже кожен сет на більше-менше"

"Судячи з того, що наша команда нині ще не набрала форму, можуть бути варіанти. Якщо ми не вийдемо не те, що на пік, а просто на свою форму, у нас у матчі з українцями можуть бути проблеми", – наводить слова Фоміна gazeta.ru

Збірна України з волейболу / Фото: CEV

При цьому аналітики букмекерських контор вважають збірну РФ великим фаворитом матчу з Україною. Коефіцієнти на перемогу суперників – 1.10 vs 6.75, тобто ймовірність виграшу росіян оцінюється у 86 відсотків, українців – у 14 відсотків.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Токіо команда РФ посіла другу сходинку. Сенсаційно обігравши її в фіналі, французи на майданчику виконали канкан.

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