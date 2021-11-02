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Будет жестокий бой. Ломаченко готов уничтожить Комми

Валерий Ручка
2 ноября, 11:41
Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка против Ричарда Комми

Комми vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Украинский боксер признался Boxing Scene, что ожидает конкурентный бой с американцем.

"Всегда приятно боксировать в Нью-Йорке на арене Мэдисон-Сквер-Гарден. Здесь произошло много прекрасных событий моей карьеры.

Ричард Комми – бывший чемпион и соперник, которого я не собираюсь недооценивать. Ожидаю увидеть лучшую версию Комми. Поверьте, я буду готов ко всему, что он мне предложит", – сказал Ломаченко.

Напомним, бой Ломаченко против Комми должен пройти 11 декабря в Нью-Йорке.

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Этот бой станет для Ломаченко вторым после поражения от Теофимо Лопеса. Свой последний поединок украинский боксер провел против японца Масаеси Накатани, которого нокаутировал в девятом раунде.

Отметим, после поединка с Комми украинец может выйти на реванш против Лопеса, которому в ноябре придется защищать свои пояса против Джорджа Камбососа.

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34-летний Комми провел в профессионалах 33 боя, добыл 30 побед и трижды проиграл. В том числе и Теофимо Лопесу. Василий провел на профи-ринге 17 поединков, в которых добыл 15 побед, в том числе 10 нокаутом.