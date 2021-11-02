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Буде жорстокий бій. Ломаченко готовий знищити Комі

Валерій Ручка
2 листопада, 11:41
Екс-чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко поділився очікуваннями від поєдинку проти Річарда Коммі

Коммі vs Ломаченко / Фото: Getty Images

Український боксер зізнався Boxing Scene , що чекає на конкурентний бій з американцем.

"Завжди приємно боксувати в Нью-Йорку на арені Медісон-Сквер-Гарден. Тут сталося багато чудових подій моєї кар'єри".

Річард Коммі – колишній чемпіон та суперник, якого я не збираюся недооцінювати. Чекаю побачити найкращу версію Коммі. Повірте, я готовий до всього, що він мені запропонує", – сказав Ломаченко.

Нагадаємо, бій Ломаченко проти Коммі має пройти 11 грудня у Нью Йорку.

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Цей бій стане для Ломаченка другим після поразки від Теофімо Лопеса. Свій останній поєдинок український боксер провів проти японця Масаєсі Накатані , якого нокаутував у дев'ятому раунді

Зазначимо, що після поєдинку з Коммі українець може вийти на реванш проти Лопеса, якому в листопаді доведеться захищати свої пояси проти Джорджа Камбососа.

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34-річний Коммі провів у професіоналах 33 бої, здобув 30 перемог та тричі програв. У тому числі і Теофімо Лопесу. Василь провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.