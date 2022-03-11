Будет тренировать дворовую команду: УАФ наказала Тимощука за молчание

Тимощук до сих пор не осудил российских захватчиков / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

С момента нападения России бывшая легенда национальной команды Украины никак не поддержал свою родину, не выступил за мир и продолжает работать тренером в Зените из Санкт-Петербурга.

Рассмотрев обращение комитета по этике и честной игре относительно Анатолия Тимощука, Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял следующие решения:

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- лишить Тимощука А.А. тренерской лицензии уровня Pro, выданной Центром лицензирования УАФ;

- поручить администрации УАФ обратиться в органы государственной власти по поводу лишения Тимощука А. А. всех государственных наград и почетных званий;

- лишить Тимощука А.А. всех титулов победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка Украины, Суперкубка Украины;

- исключить Тимощука А.А. из официального реестра игроков сборных команд УАФ;

- запретить Тимощуку А.А. заниматься футбольной деятельностью на территории Украины пожизненно.

Тимощука не волнует горе украинского народа / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Ранее мы сообщали, что появились факты, которые в некоторой мере объясняют молчание Тимощука. Бывший пресс-секретарь Анатолия Тимощука Виталий Юрченко подозревает, что Тимощук был завербован ФСБ России. Юрченко получил на почту подтверждающие документы с неизвестного адреса.