Тренуватиме дворову команду: УАФ покарала Тимощука за мовчання

Тимощук досі не засудив російських загарбників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

З моменту нападу Росії колишня легенда національної команди України ніяк не підтримав свою батьківщину, не виступив за мир і продовжує працювати тренером у Зеніті із Санкт-Петербурга.

Розглянувши звернення комітету з етики та чесної гри щодо Анатолія Тимощука, Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу ухвалив такі рішення:

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- позбавити Тимощука А.А. тренерської ліцензії рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ;

- доручити адміністрації УАФ звернутися до органів державної влади щодо позбавлення Тимощука О. О. всіх державних нагород та почесних звань;

- позбавити Тимощука А.О. всіх титулів переможця та срібного призера чемпіонату України, Кубка України, Суперкубка України;

- виключити Тимощука А.А. із офіційного реєстру гравців збірних команд УАФ;

- заборонити Тимощуку А.О. займатися футбольною діяльністю на території України довічно.

Тимощука не хвилює горе українського народу / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що з'явилися факти, які певною мірою пояснюють мовчання Тимощука. Колишній прес-секретар Анатолія Тимощука Віталій Юрченко підозрює, що Тимощук був завербований ФСБ Росії. Юрченко отримав на пошту з невідомої адреси документи, що це підтверджують.