"Бронза" уже достала? Вот кто принесет Украине "золото" Олимпиады

Пока у сборной Украины в Токио – одни лишь бронзовые награды, однако, согласно котировкам аналитиков, будут и золотые – их должны выиграть Хижняк, Магучих и Беленюк

Хижняк, Магучих и Беленюк / Фото: Reuters, AFP

Первая неделя Олимпиады в Токио принесла Украине четыре бронзовые награды – в нашу копилку их положили дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич – Олег Омельчук, а также, в заплыве на 800 метров вольным стилем, пловец Михаил Романчук.

Однако, по мнению аналитиков букмекерских контор, будут у сборной Украины на Играх, которые продлятся до 8 августа, и три медали высшей пробы. Согласно котировкам, на высшую ступень олимпийского пьедестала в Токио должны подняться прыгунья в высоту Ярослава Магучих, борец греко-римского стиля, депутат ВР Жан Беленюк и боксер Александр Хижняк.

Причем, как считают букмекеры, последний должен победить без вариантов – коэффициент на "золото" Хижняка составляет 1.33.

Кроме того, Украине прочат еще три "серебра" и три "бронзы".

ИМ ПРОЧАТ "ЗОЛОТО"

Александр Хижняк. Фото – AIBA

АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК

Бокс. До 75 кг

До 75 кг Когда выступает: 29 июля – 7 августа

Ярослава Магучих / Фото: European athletics

ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ

Прыжки в высоту

Когда выступает: 5 – 7 августа

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

ЖАН БЕЛЕНЮК

Греко-римская борьба. 87 кг

87 кг Когда выступает: 3 – 4 августа

ИМ ПРОЧАТ "СЕРЕБРО"

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

МИХАИЛ РОМАНЧУК

Плавание. 1500 м вольным стилем

1500 м вольным стилем Когда выступает: 30 июля – 1 августа

Ирина Деха Реклама

ИРИНА ДЕХА

Тяжелая атлетика. До 76 кг

До 76 кг Когда выступает: 1 августа

Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА

Карате. 55 кг

55 кг Когда выступает: 5 августа

ИМ ПРОЧАТ "БРОНЗУ"

Михаил Кохан / Фото: Reuters

МИХАИЛ КОХАН

Метание молота

Когда выступает: 2 – 4 августа

Людмила Лузан / Фото: Федерация каноэ Украины

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН

Каноэ-одиночки. 200 м

200 м Когда выступает: 4 – 5 августа

Станислав Горуна / Фото: Getty Images

СТАНИСЛАВ ГОРУНА

Карате. До 75 кг

До 75 кг Когда выступает: 6 августа

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Напомним, до сих пор худшей для Украины из летних была Олимпиада-2016 в Рио, когда наши спортсмены добыли 11 медалей – две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.