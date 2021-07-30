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"Бронза" уже достала? Вот кто принесет Украине "золото" Олимпиады

30 июля, 12:01

Олег Люлька

Пока у сборной Украины в Токио – одни лишь бронзовые награды, однако, согласно котировкам аналитиков, будут и золотые – их должны выиграть Хижняк, Магучих и Беленюк

Хижняк, Магучих и Беленюк / Фото: Reuters, AFP

Первая неделя Олимпиады в Токио принесла Украине четыре бронзовые награды – в нашу копилку их положили дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич – Олег Омельчук, а также, в заплыве на 800 метров вольным стилем, пловец Михаил Романчук.

Однако, по мнению аналитиков букмекерских контор, будут у сборной Украины на Играх, которые продлятся до 8 августа, и три медали высшей пробы. Согласно котировкам, на высшую ступень олимпийского пьедестала в Токио должны подняться прыгунья в высоту Ярослава Магучих, борец греко-римского стиля, депутат ВР Жан Беленюк и боксер Александр Хижняк.

Причем, как считают букмекеры, последний должен победить без вариантов – коэффициент на "золото" Хижняка составляет 1.33.

Кроме того, Украине прочат еще три "серебра" и три "бронзы".

ИМ ПРОЧАТ "ЗОЛОТО"

Александр Хижняк. Фото – AIBA

Ярослава Магучих / Фото: European athletics

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

ИМ ПРОЧАТ "СЕРЕБРО"

Украинский пловец Михаил Романчук / Фото: Reuters

Ирина Деха

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Анжелика Терлюга / Фото: Instagram

ИМ ПРОЧАТ "БРОНЗУ"

Михаил Кохан / Фото: Reuters

Людмила Лузан / Фото: Федерация каноэ Украины

Станислав Горуна / Фото: Getty Images

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Напомним, до сих пор худшей для Украины из летних была Олимпиада-2016 в Рио, когда наши спортсмены добыли 11 медалей – две золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

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Источник: Сегодня|Спорт

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