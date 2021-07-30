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"Бронза" вже дістала? От хто принесе Україні "золото" Олімпіади

30 липня, 12:01

Олег Люлька

Поки у збірної України в Токіо – одні лише бронзові нагороди, проте, згідно з котируваннями аналітиків, будуть і золоті – їх мають виграти Хижняк, Магучіх і Беленюк

Хижняк, Магучіх і Беленюк / Фото: Reuters, AFP

Перший тиждень Олімпіади в Токіо приніс Україні чотири бронзові нагороди – до нашої скарбнички їх поклали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців із пневматичного пістолета Олена Костевич – Олег Омельчук, а також у запливі на 800 метрів вільним стилем плавець Михайло Романчук.

Однак, на думку аналітиків букмекерських контор, будуть у збірної України на Іграх, які триватимуть до 8 серпня, і три медалі найвищої проби. Відповідно до котирувань, на найвищий щабель олімпійського п'єдесталу в Токіо мають піднятися стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, борець греко-римського стилю, депутат ВР Жан Беленюк і боксер Олександр Хижняк.

Причому, як вважають букмекери, останній має перемогти без варіантів – коефіцієнт на "золото" Хижняка становить 1.33.

Крім того, Україні пророкують ще три "срібла" і три "бронзи".

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "ЗОЛОТО"

Олександр Хижняк. Фото – AIBA

Ярослава Магучіх / Фото: European athletics

Жан Беленюк / Фото: Getty Images

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "СРІБЛО"

Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters

Ірина Деха

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Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "БРОНЗУ"

Михайло Кохан / Фото: Reuters

Людмила Лузан, гребля / Фото: Федерація каное України

/ Фото: Getty Images

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Нагадаємо, досі найгіршою для України з літніх була Олімпіада-2016 в Ріо, коли наші спортсмени вибороли 11 медалей – дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.

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Джерело: Сегодня|Спорт

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