"Бронза" вже дістала? От хто принесе Україні "золото" Олімпіади

Хижняк, Магучіх і Беленюк / Фото: Reuters, AFP
Перший тиждень Олімпіади в Токіо приніс Україні чотири бронзові нагороди – до нашої скарбнички їх поклали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлін, дует стрільців із пневматичного пістолета Олена Костевич – Олег Омельчук, а також у запливі на 800 метрів вільним стилем плавець Михайло Романчук.
Однак, на думку аналітиків букмекерських контор, будуть у збірної України на Іграх, які триватимуть до 8 серпня, і три медалі найвищої проби. Відповідно до котирувань, на найвищий щабель олімпійського п'єдесталу в Токіо мають піднятися стрибунка у висоту Ярослава Магучіх, борець греко-римського стилю, депутат ВР Жан Беленюк і боксер Олександр Хижняк.
Причому, як вважають букмекери, останній має перемогти без варіантів – коефіцієнт на "золото" Хижняка становить 1.33.
Крім того, Україні пророкують ще три "срібла" і три "бронзи".
ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "ЗОЛОТО"
Олександр Хижняк. Фото – AIBA
- ОЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
- Бокс. До 75 кг
- Коли виступає: 29 липня – 7 серпня
Ярослава Магучіх / Фото: European athletics
- ЯРОСЛАВА МАГУЧІХ
- Стрибки у висоту
- Коли виступає: 5 – 7 серпня
Жан Беленюк / Фото: Getty Images
- ЖАН БЕЛЕНЮК
- Греко-римська боротьба. 87 кг
- Коли виступає: 3 – 4 серпня
ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "СРІБЛО"
Український плавець Михайло Романчук / Фото: Reuters
- МИХАЙЛО РОМАНЧУК
- Плавання. 1500 вільним стилем
- Коли виступає: 30 липня – 1 серпня
Ірина Деха
- ІРИНА ДЕХА
- Важка атлетика. До 76 кг
- Коли виступає: 1 серпня
Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram
- АНЖЕЛІКА ТЕРЛЮГА
- Карате. 55 кг
- Коли виступає: 5 серпня
ЇМ ПРОРОКУЮТЬ "БРОНЗУ"
Михайло Кохан / Фото: Reuters
- МИХАЙЛО КОХАН
- Метання молота
- Коли виступає: 2 – 4 серпня
Людмила Лузан, гребля / Фото: Федерація каное України
- ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
- Каное-одиночки. 200 м
- Коли виступає: 4 – 5 серпня
/ Фото: Getty Images
- СТАНІСЛАВ Горуна
- Карате. До 75 кг
- Коли виступає: 6 серпня
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Нагадаємо, досі найгіршою для України з літніх була Олімпіада-2016 в Ріо, коли наші спортсмени вибороли 11 медалей – дві золоті, п'ять срібних і чотири бронзові.
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