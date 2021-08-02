"Бронза" ускользнула от Украины: наш борец, убегавший в Россию, проиграл схватку китайцу

В поединке за третье место олимпийского турнира в греко-римской борьбе в категории до 60 кг Ленур Темиров проиграл сопернику из Китая Сайлике Валихану

Темиров проиграл "бронзу" китайцу / Фото: Reuters

Первая половина схватки Ленура Темирова против китайца Сайлике Валихана завершилась в пользу украинца – 1:0. Во второй части противостояния китаец отыгрался – 1:1. Так бой и завершился. Но по дополнительным показателям – более активным действиям – судьи отдали победу китайцу.

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Напомним, что Темиров имеет очень интересную биографию. Крымский татарин по происхождению родился в Узбекистане. До 2014 года Ленур представлял Украину и участвовал в Олимпиаде-2012 в Лондоне.

После оккупации Россией Крыма принял решение выступать под флагом РФ, но уже в 2018 году снова вернулся в Украину и в составе нашей сборной поехал на чемпионат мира, где завоевал "бронзу".

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В предыдущие дни на Олимпиаде в Токио Украина добыла шесть медалей.

Михаил Романчук взял "серебро" и "бронзу" в плавании, также бронзовыми призерами стали дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, дуэт стрелков из пневматического пистолета Елена Костевич/Олег Омельчук и теннисистка Элина Свитолина.

Олимпиада продлится до 8 августа.

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