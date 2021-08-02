"Бронза" вислизнула з рук України: наш борець, що тікав до Росії, програв сутичку китайцеві

У поєдинку за третю сходинку олімпійського турніру в греко-римській боротьбі в категорії до 60 кг Ленур Теміров поступився супернику з Китаю Сайліке Валіхану

Теміров програв "бронзу" китайцеві / Фото: Reuters

Перша половина сутички Ленура Темірова проти китайця Сайліке Валіхана завершилася на користь українця – 1:0. У другій частині протистояння китаєць відігрався – 1:1. Так бій і завершився. Але за додатковими показниками судді віддали перемогу китайцю, оскільки він виконав останню активну дію в поєдинку.

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Нагадаємо, що Теміров має дуже цікаву біографію. Кримський татарин за походженням народився в Узбекистані. До 2014 року Ленур представляв Україну і брав участь в Олімпіаді-2012 у Лондоні.

Після окупації Росією Криму вирішив виступати під прапором РФ, але вже в 2018 році знову повернувся до України і в складі нашої збірної поїхав на чемпіонат світу, де завоював "бронзу".

"Для мене була честь боротися в Токіо за Україну", – заявив уже після свого виступу на Іграх-2020 Теміров

У попередні дні на Олімпіаді в Токіо Україна здобула шість медалей.

Михайло Романчук взяв "срібло" і "бронзу" в плаванні, також бронзовими призерами стали дзюдоїстка Дар'я Білодід, шпажист Ігор Рейзлын, дует стрільців з пневматичного пістолета Олена Костевич / Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна.

Олімпіада триватиме до 8 серпня.

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