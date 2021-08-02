Пуговица лишила Украину медали Олимпиады в стрельбе: тренер объяснил необъяснимое

Александр Каминский рассказал, почему его подопечный Сергей Кулиш, идя на медаль Игр, выстрелил в чужую мишень и занял в финале последнее – восьмое место

Выстрелом в чужую мишень Кулиш оставил себя без медали / Фото: Getty Images

Жуткий прокол лишил Украину медали Олимпиады. Во время финала в стрельбе из винтовки из трех положений украинец Сергей Кулиш выстрелил в чужую мишень вместо своей – и с третьего места опустился на восьмое, на котором и завершил соревнования

Сорвалась "бронза", если не медаль более высокого достоинства.

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"Такое случилось на стрельбе во второй раз за время Олимпийских Игр. Впервые подобное произошло с олимпийской чемпионкой Екатериной Эммонс. Теперь – с нами", – приводит слова тренера Сергея Кулиша Александра Каминского Суспільне

"Положение стоя, здесь амплитуда колебания винтовки большая. Сергей не проконтролировал. У него расстегнулась пуговица снизу, и его повело вправо"

"Я увидел, что выстрел есть, но на мишени никакой реакции. Сначала подумал, что сбой электроника – такое бывает, не показывает выстрел. Но здесь, вижу, хорват Горса обратился к судьям и показывает на мишень. Тогда я понял, что Сергей стрельнул ему (в мишень), да еще и в десятку"

"Сергей был готов, шел в тройке лидеров, мог побороться за первое-второе место. И даже после того инцидента он попадал в одни десятки. Вроде бы психологически был готов, но это невероятный случай. Один раз на миллион – и случилось именно с нами", – посетовал Каминский