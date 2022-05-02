Британское сочувствие: победитель Уимблдона на стороне организаторов и Украины

Маррей поддержал организаторов Уимблдона и Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

В мировом теннисе началась своя война из-за войны в Украине. На недавнее заявление Рафаэля Надаля против отстранения российских спортсменов с Уимблдона, ответил категорично украинский экс-теннисист Сергей Стаховский.

Надаль выступил против отстранения российских теннисистов / Фото: The Guardian

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Распались дружеские отношения украинки Марты Костюк с испанкой Паулой Бадосой, которая не только поддержала россиян и белорусов, а еще и отказала нашей теннисистки сыграть вместе пару, при это выступила вместе с белорусской Соболенко.

Теперь слово взял 2-кратный победитель Уимблдона Энди Маррей. Британец как никто понимает организаторов крупного турнира, так как знает многих менеджеров лично.

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Энди Маррей / Фото: AFP

И несмотря на то, что Маррей не приверженец в целом от дисквалификаций спортсменов, отстранение россиян очень логичное. Ведь их соотечественники исполняют ужасные военные преступления на территории Украины, а об этом многие забывают:

"Я думаю, что правильного ответа нет. Я не из тех, кто поддерживает саму идею банить спортсменов, но это очень сложная ситуация. Я разговаривал с несколькими игроками и из России и Украины. Я действительно сочувствую тем, кому не разрешили выступать на Уимблдоне. Я понимаю, что для них это будет казаться несправедливым. Но люди забывают о причинах, почему вообще Уимблдон, теннис и спорт оказались в такой ситуации. Мы мало говорим об этом в своих обсуждениях, почему так произошло. А произошло это потому, что в Украине идет война, там гибнут люди, их убивают и насилуют. Вот как смотрится широкая картина. Поэтому это очень тяжелая ситуация. Я сочувствую и Уимблдону, и игрокам, и всем в Украине и мире, на кого повлияла война", – сказал Энди Маррей The Guardian.

Напомним, что организаторы Уимблдона-2022 не допустили к турниру спортсменов из России и Беларусь. Причина – военная агрессия на территории Украины.