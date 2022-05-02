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Британські співчуття: переможець Вімблдону на боці організаторів та України

Андрій Трофімов
2 травня, 15:19
Енді Маррей хоч і проти усунення спортсменів від турніру, але розуміє, що вчинити інакше з російськими тенісистами не можна

Маррей підтримав організаторів Вімблдону та Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

У світовому тенісі розпочалася своя війна через війну в Україні. На недавню заяву Рафаеля Надаля проти усунення російських спортсменів з Вімблдону, відповів категорично український екс-тенісист Сергій Стаховський.

Надаль виступив проти усунення російських тенісистів / Фото: The Guardian

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Розпалися дружні відносини українки Марти Костюк з іспанкою Паулою Бадосою, яка не лише підтримала росіян та білорусів, а ще й відмовила нашій тенісистці зіграти разом пару, при цьому виступила разом з представницею Білорусі Соболенко.

Тепер слово взяв 2-разовий переможець Вімблдону Енді Маррей. Британець як ніхто розуміє організаторів великого турніру, оскільки знає багатьох менеджерів особисто.

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/ Фото: AFP

І незважаючи на те, що Маррей не прихильник загалом від дискваліфікацій спортсменів, усунення росіян є дуже логічним. Адже їхні співвітчизники виконують жахливі військові злочини на території України, а про це багато хто забуває:

"Я думаю, що правильної відповіді немає. Я не з тих, хто підтримує саму ідею банити спортсменів, але це дуже складна ситуація. Я розмовляв із кількома гравцями і з Росії та України. Я дійсно співчуваю тим, кому не дозволили виступати на Вімблдоні. Я розумію, що для них це здаватиметься несправедливим.

Але люди забувають про причини, чому взагалі Вімблдон, теніс та спорт опинилися у такій ситуації. Ми мало говоримо про це у своїх обговореннях, чому так сталося. А сталося це тому, що в Україні йде війна, там гинуть люди, їх убивають та ґвалтують. Ось як виглядає широка картина.

Тож це дуже важка ситуація. Я співчуваю і Вімблдону, і гравцям, і всім в Україні та світі, на кого вплинула війна", – сказав Енді Маррей The Guardian .

Нагадаємо, що організатори Вімблдону-2022 не допустили до турніру спортсменів з Росії та Білорусь. Причина – військова агресія на території України.