2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 19:00
Уэльс --
Украина --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
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Британский спортсмен разбился на "трассе смерти"

Андрей Трофимов
2 июня, 12:41
29-летний мотогонщик Марк Перслоу попал в аварию во время соревнований на острове Мэн, врачи не смогли спасти спортсмена

В 2017 году Марк Перслоу выигрывал соревнования на острове Мэн / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии во время соревнований на острове Мэн. Авария произошла на третьем круге квалификации.

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29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. После этого Перслоу с тяжелыми травмами доставили в больницу. Там его спасти не удалось, мужчина скончался.

Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2017 году. Он участвовал в этой гонке лишь второй раз в своей карьере.

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Трасса на острове Мэн по праву считается одной из сложнейших и опасных в мире. В общей сложности с 1907 года на соревнованиях там погибли более 250 человек.

Ранее мы писали, что российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке. Пятикратного чемпиона РФ Романа Коха госпитализировали в больницу, но не спасли.