Британский спортсмен разбился на "трассе смерти"

В 2017 году Марк Перслоу выигрывал соревнования на острове Мэн / Фото: Коллаж: Сегодня

Британский мотогонщик Марк Перслоу скончался от травм, полученных в результате аварии во время соревнований на острове Мэн. Авария произошла на третьем круге квалификации.

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29-летний спортсмен потерял управление и вылетел с трассы. После этого Перслоу с тяжелыми травмами доставили в больницу. Там его спасти не удалось, мужчина скончался.

Перслоу становился победителем Гран-при Мэна в 2017 году. Он участвовал в этой гонке лишь второй раз в своей карьере.

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Трасса на острове Мэн по праву считается одной из сложнейших и опасных в мире. В общей сложности с 1907 года на соревнованиях там погибли более 250 человек.

Ранее мы писали, что российский мотогонщик насмерть разбился на тренировке. Пятикратного чемпиона РФ Романа Коха госпитализировали в больницу, но не спасли.