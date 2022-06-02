2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 19:00
Уельс --
Україна --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Британський спортсмен розбився на "трасі смерті"

Андрій Трофімов
2 червня, 12:41
29-річний мотогонщик Марк Перслоу потрапив в аварію під час змагань на острові Мен, лікарі не змогли врятувати спортсмена

У 2017 році Марк Перслоу вигравав змагання на острові Мен / Фото: Колаж: Сьогодні

Британський мотогонщик Марк Перслоу помер від травм, отриманих внаслідок аварії під час змагань на острові Мен. Аварія сталась на третьому колі кваліфікації.

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29-річний спортсмен втратив керування та вилетів з траси. Після цього Перслоу з тяжкими травмами доправили до лікарні. Там його врятувати не вдалося, чоловік помер.

Перслоу ставав переможцем Гран-прі Мена у 2017 році. Він брав участь у цій гонці лише вдруге у своїй кар'єрі.

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Траса на острові Мен по праву вважається однією з найскладніших і найнебезпечніших у світі. Загалом із 1907 року на змаганнях там загинуло понад 250 людей.

Раніше ми писали, що російський мотогонщик на смерть розбився на тренуванні. П'ятиразового чемпіона РФ Романа Коха госпіталізували до лікарні, але не врятували.