Британский боксер пришел на взвешивание в маске Бориса Джонсона (видео)

Чисора удивил Пулева перед боем / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В субботу, 9 июля, в Лондоне состоится боксерский поединок в супертяжелом весе между Дереком Чисорой и Кубратом Пулевым. Ранее Чисора встретил Усика в русской бане.

Накануне поединка прошла традиционная церемония взвешивания. На нее британский боксер пришел в маске Бориса Джонсона. Вчера Джонсон подал в отставку с поста премьер-министра Великобритании.

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На весах Дерек Чисора показал 117 килограммов. Кубрат Пулев – 113,4 кг.

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Чисора в маске Бориса Джонсона / Фото: REUTERS

Британцу Дереку Чисоре 38 лет. На профессиональном ринге он провел 44 боя – 32 победы (23 нокаутом) и 12 поражений.

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Болгарину Кубрату Пулеву 41 год. За свою карьеру он провел 31 бой – 29 побед (14 нокаутом) и 2 поражения.

Напомним, что это будет второй бой боксеров. В первый раз они встретились в Гамбурге в мае 2016 года. Тогда Пулев одолел Чисору раздельным решением судей (116:112, 118:110, 113:115) и завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU.