Британський боксер прийшов на зважування у масці Бориса Джонсона (відео)

Чісора здивував Пулева перед боєм / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 9 липня, у Лондоні відбудеться боксерський поєдинок у надважкій вазі між Дереком Чісорою та Кубратом Пулевим. Раніше Чісора зустрів Усика в російській лазні.

Напередодні поєдинку відбулася традиційна церемонія зважування. На неї британський боксер прийшов у масці Бориса Джонсона. Учора Джонсон подав у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

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На вагах Дерек Чісора показав 117 кілограмів. Кубрат Пулев – 113,4 кг.

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Чісора у масці Бориса Джонсона

Британцю Дереку Чісорі 38 років. На професійному рингу він провів 44 бої – 32 перемоги (23 нокаутом) та 12 поразок.

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Болгарину Кубрату Пулеву 41 рік. За свою кар'єру він провів 31 бій – 29 перемог (14 нокаутом) та 2 поразки.

Нагадаємо, що це буде другий бій боксерів. Вперше вони зустрілися у Гамбурзі у травні 2016 року. Тоді Пулев здолав Чісору роздільним рішенням суддів (116:112, 118:110, 113:115) і завоював титул чемпіона Європи за версією EBU.