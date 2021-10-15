Бразильская феерия. Шахтер поиздевался над Зарей

Уверенная победа "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер и луганская Заря сегодня открыли 11-й тур украинской Премьер-лиги.

Матч команд, которые ведут борьбу за медали, выдался богатым на голы. Почти все из них влетели в ворота Зари.

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Быстрый гол "горнякам" принесла ошибка защиты и расторопность Фернандо. После неудачной скидки назад Казакова, бразилец подхватил мяч и реализовал выход один на один.

Педриньо удвоил преимущество, замкнув фланговый прострел. А потом выступил ассистентом, когда дубль оформлял Фернандо. И это все в первом тайме.

Заря попыталась вернуться в игру после перерыва. Гладкий даже забил своей бывшей команде.

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А дальше пришло время феерить Тете. Сначала Тете точным ударом головой быстро остудил луганчан. Потом отдал пас на Сикана, который пяткой оформил шедевр. И в компенсированное время Тете повторил достижение Фернандо.

Шахтер – Заря – 6:1

Голы: Фернандо (11), Педриньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сикан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

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Шахтер уверенно побеждает и минимум до завтрашнего вечера будет делить первое место с Динамо.

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Турнирная таблица