15 октября 17:00
Шахтер 6
Заря 1
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
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Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
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Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Бразильская феерия. Шахтер поиздевался над Зарей

Андрей Трофимов
15 октября, 19:05
Дубли Фернандо и Тете позволили донецкому клубу разгромить луганчан и выйти на первое место в турнирной таблице УПЛ

Уверенная победа "горняков" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий Шахтер и луганская Заря сегодня открыли 11-й тур украинской Премьер-лиги.

Матч команд, которые ведут борьбу за медали, выдался богатым на голы. Почти все из них влетели в ворота Зари.

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Быстрый гол "горнякам" принесла ошибка защиты и расторопность Фернандо. После неудачной скидки назад Казакова, бразилец подхватил мяч и реализовал выход один на один.

Педриньо удвоил преимущество, замкнув фланговый прострел. А потом выступил ассистентом, когда дубль оформлял Фернандо. И это все в первом тайме.

Заря попыталась вернуться в игру после перерыва. Гладкий даже забил своей бывшей команде.

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А дальше пришло время феерить Тете. Сначала Тете точным ударом головой быстро остудил луганчан. Потом отдал пас на Сикана, который пяткой оформил шедевр. И в компенсированное время Тете повторил достижение Фернандо.

Шахтер – Заря – 6:1
Голы: Фернандо (11), Педриньо (28), Фернандо (36), Тете (71), Сикан (80), Тете (90+2) – Гладкий (63)

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Шахтер уверенно побеждает и минимум до завтрашнего вечера будет делить первое место с Динамо.

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Турнирная таблица

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